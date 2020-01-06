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06 Ocak 2020 Pazartesi 16:17:26 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:30:53

Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?

Üç gün önce kayıp olduğu bildirilen ve dün Samatya sahiline cansız bedeni bulunan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharının ardından ailesi iddialarla ilgili sözlü ve yazılı basın açıklaması yaptı. Baba Ali Zeki Ünli, Parasızlıktan dolayı intihar ettiği yalan çok şükür her şeyimiz var. Aylığımız 10 bin TL çok şükür. Bu yalanı kim söyledi. Bu acı günümüze bu kelimeler yakışmadı. Devlet de yardım ediyor. Bunu devleti kötülemek için yapıyorlar açıklamasında bulundu.

Üç gün önce kayıp olduğu bildirilen ve dün Samatya sahiline cansız bedeni bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intihar ettiği ortaya çıkmıştı. Ünli'nin yaptığı “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmış genç kızın intiharı ile İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek zamları geri alınmıştı. Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ünli ailesi ise, kızlarının intiharının ekonomik nedenlerle ilgisi olmadığını vurguladı. 

"BÖYLE ŞEYLER AYIPTIR"

Güngören Köyiçi'nde bulunan Batmanlılar Derneği'nde taziyeleri kabul eden baba Zeki Ünli, "Söyledikleri her şey yalandır. Diyorlar ki, 'bir aydır kayıp'. Yalan. Bizim evimiz Muş'ta var, Bursa'da var, burada var. Aylığımız çok şükür en az 10 bine kadar var. Bu yalanı hangisi yapmıştır? Böyle şeyler ayıptır, yapılmaması gerekir. Bu acı günümüze böyle şeyler yakışmaz" ifadelerini kullandı.

"PARASIZLIKTAN MI YAPTI?"

Baba Ünli, "Parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?" sorusuna, "Yalan, Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok, devlet de yardım ediyor çok şükür, burs da var. Böyle bir şey yakışmıyor. Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

BİR AÇIKLAMADA AĞABEYİNDEN

Ağabey Aydın Ünli ise, "Bu günümüzde bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok acı bir kaybımız var. Kardeşim Sibel Ünli maalesef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama sosyal medyada ve başka yerlerde bizim ailemizin onurunu rencide eden, kendisinin hatırasına hakaret eden bir sürü şey paylaşıldı. Bu bizi gerçekten çok çok üzmüştür. Bundan dolayı bir basın açıklaması ihtiyacı hissettik. Bunun için bir basın metni hazırladık" dedi.

"OKUYAN KARDEŞLERİME ÖĞRENCİ YARDIMI VERİLMİŞTİR"

“Ailemiz geçmişte yaşadığı sosyoekonomik sorunlar yüzünden İstanbul Valiliği, Güngören Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurmuş, kanunun uygun gördüğü ayni ve nakdi yardim almıştır” denilen açıklamada, “Okuyan kardeşlerime öğrenci yardımı verilmiştir. Ailemiz Sosyal Yardım Kartı almıştır. Dini bayramlarda gıda yardımı almıştır. Kardeşimiz Aydın Ünli bu sonbaharda tıp doktoru olarak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanması gerçekleşmiştir. Ailemizin maddi olanakları iyileşmiştir. Bu yüzden bize yapılan yardımların bizden daha muhtaç durumdaki ailelere verilmesi için bu kurumlardan yardım almayı bıraktık. Son olarak yüce devletimizden ailemizin bu sosyal travmalardan sonra yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesi psikiyatrik destek almayı saygıyla talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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