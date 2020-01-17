Sibel Arslan’ın başlattığı iyilik hareketi devam ediyor

23’ÜNDE KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Üniversite öğrencisi Sibel Arslan, 2014 yılında başlattığı yardım hareketini 3 yıl devam ettirdi. Henüz 23 yaşındayken kansere yenik düştü. Ailesi ve yakınları, onun ruhlara da dokunan bu hareketini devam ettirmek için 'Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği'ni kurdu.

Sibel Arslan, evinde hazırladığı çorbaları 3 yıl boyunca sokakta yaşayanlara dağıtmıştı.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖZEL ETKİNLİK

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri İzmir’in birçok semtinde evsizlere çorba dağıtan dernek üyeleri, Sibel'in doğum günü olan 10 Ocak'ta ise farklı bir etkinlik düzenledi. Onun anısına sokakta yaşayan 100 kişiye bere, atkı, mont ve battaniye dağıtarak yüzleri güldürdü.

30 kişilik gönüllü ekibi, Sibel'in başlattığı iyilik hareketini yaşatmaya devam ediyor.

Aşçı Seval Güner (50), "Bir kadına battaniye ve kaban hediye ettik. 'Ben uzun süredir hediye almıyorum' diyerek bana sarılıp ağladı. Eve gittiğimde ben de ağladım” dedi.





BU DA ÜSKÜDAR’IN MUSTAFA ABİSİ

Sibel gibi Mustafa Fazlı Karaman da sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizlere yardım ediyor. Karaman, İstanbul’un soğuk kış gecelerinde ‘Aşhane’ adını verdiği minibüsle sıcak çorba ikramı yaparak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini sergiliyor.