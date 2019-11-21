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21 Kasım 2019 Perşembe 14:11:13 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:14:24

Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu

Konya'da platonik aşık olduğu komşusunun kızı 25 yaşındaki öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı tabancayla öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, ilk kez hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen sanık Canpolat, platonik aşk iddiasını reddetti. Cani, iddianameye giren daha önceki ifadesinde, "Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim. Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu" demişti

Habertürkte yer alan habere göre, platonik aşık olduğu Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katili ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayda ağır yaralanan ve tedavisi halen devam eden anne Hacer Sarı, duruşmaya yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalyede katıldı. Acılı anne, duruşmada sanığı görünce sinir krizi geçirdi.

DOĞUM GÜNÜNDE KATLİAM YAPMIŞTI

Korkunç olay, geçen haziran ayında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki Muzaffer Canpolat, platonik aşık 25 yaşındaki öğretmen Şeyma Sarı'nın evini silahla basıp ve öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşi 18 yaşındaki Tuğba Sarı ve 51 yaşındaki Annesi Hacer Sarı'ya kurşun yağdırdı. Şeyma Sarı ve kardeşi Tuğba Sarı olay yerinde hayatını kaybederken anne Hacer Sarı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan zanlı Canpolat alınan ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklanması talebi ile gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın yaşandığı gün Şeyma Sarı'nın doğum günü olduğu ve akşam yapılacak olan kutlama için hazırlık yaptıkları öğrenildi.  

PLATONİK AŞK İDDİASINI REDDETTİ

Olayın ardından sanık Muzaffer Canpolat, Konya adliyesi 1. Ağır ceza mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muzaffer Canpolat'ın avukatının yanı sıra Sarı ailesinin avukatı ve olayda ağır yaralanan anne Hacer Sarı'da tekerlekli sandalyede katıldı. Hacer Sarı sanığın salona getirilmesi ile sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. "Kızımın canına doğum gününde kıydın" diyerek isyan eden anne, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık Canpolat, "Olay için çok üzgün ve pişmanım. Olay basında benim platonik aşk yaşadığım için meydana gelmiş şeklinde yansıtıldı. Bu doğru değil. Sarı ailesi benim evime gelir giderdi. Benim evimi dinliyorlardı. Olay günü ben de bunu sormak için Sarı ailesinin evine gittim. Yanıma silahımı almamın nedeni onların tavrına göre hareket edecektim.  Kapıyı çaldım. Annesi açtı. Ardından beni itip kapıyı kapatmak istedi. Ben kendimi kaybettim sonrasını hatırlamıyorum. Bu olaydan kısa bir süre öncesine kadar psikolojik tedavi görüyordum. Çok pişmanım" dedi.

'BU OLAY  KIZIMIN HAKLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Olayda iki kızını kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Hacer Sarı tekerlekli sandalyede gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "O gün kızım Şeyma'nın doğum günüydü küçük kızımla alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktık. Tam daire kapısından çıktık arkamı döndüğümde sanık bir anda kafama dayadığı silahı ateşledi sonrasını hatırlamıyorum. Kızım Şeyma bu adamın kendisine sürekli baktığını ve rahatsız olduğunu söylemişti. Ben de kızımı korumak amacıyla her sabah onunla dolmuş durağına kadar giderdim. Bu olayın yaşanması kızımın ne kadar haklı olduğunu acı bir şekilde gösterdi. Bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. 

Hastanede uzun süre tedavi gören Hacer Sarı'nın belden aşağısının felç olduğu öğrenildi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

Duruşma sonrası bir grup avukat adliye önünde basın açıklaması yaparak kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılasını istedi.

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