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14 Temmuz 2019 Pazar 13:56:18 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:58:39

Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı ne? KPSS 2019 lisans sorusu!

Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı ne? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS 2019 lisans sorusu ve cevapları merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının ilki tamamlandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularında birçok soru dikkat çekti. Bu soruların bir tanesi de Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı ne? sorusu oldu. İşte KPSS 2019 sorusu yanıtı sizlerle...

Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı ne? KPSS 2019 lisans sorusu yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının ilk oturumu tamamlandı. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday katıldı. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür alanında sorular sorular gündem konusu oldu. Dikkat çeken sorular sosyal medya gündemine düştü. Bu sorulardan biri de Seyit Onbaşı'nın vurduğu geminin adı ne? sorusu oldu. İşte KPSS 2019 lisans sorusu yanıtı sizlerle... 

SEYİT ONBAŞI'NIN VURDUĞU GEMİNİN ADI NE? 
KPSS 2019 lisans sorusu yanıtı: Queen Elizabeth gemisi. 

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi. 1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı.

Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean' da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona onbaşılık unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Seyit onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.

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