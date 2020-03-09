Şevket Kazan hayatını kaybetti

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için yarın ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl kasım ayında Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etmişti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir ifadelerine yer verildi.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933'te Sakarya'da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu. 1976'da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili oldu ve 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.