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24 Ekim 2019 Perşembe 10:13:21 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:17:06

Sevgilisini 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: Kafam iyiydi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Nuran Gökalp'i (39) ekmek bıçağı ile 20 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Doğan (40), cinayeti kıskançlıktan işlediğini öne sürerek, "Kafam iyiydi çok da hatırlamıyorum" dedi.

Olay, önceki gece Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide meydana geldi. Ayhan Doğan ile Nuran Gökalp, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Doğan, Gökalp'i art arda bıçakladı. Kadının çığlık seslerini duyanların haber vermesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri, Gökalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 20 yerinden bıçaklandığını belirledi. Cesedin başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis tarafından gözaltına alındı.

'KAFAM İYİYDİ'

Emniyete götürülen Ayhan Doğan, ifadesinde Nuran Gökalp'in bir süredir telefonlarını açmadığını söyledi. Doğan, "Biz kendisiyle arkadaştık. Olay günü alkol aldık. Kendisine 'Neden benim telefonlarımı açmıyorsun' dedim. 'Başka biri mi var' dedim ve tartışma çıktı. Kafam iyiydi çok da hatırlamıyorum" dedi.

İfadesinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Ayhan Doğan, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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