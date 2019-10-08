Sevgili Geçmiş dizisi, Star TV ekranlarında başlıyor. Dizinin fragmanını izleyen diziseverler, Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş dizi oyuncuları kimler? sorularının yanıtını araştırıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile şimdiden merakla beklenen dizinin fragmanları dönmeye başladı. Senaryosunu Funda Alp'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturduğu Sevgili Geçmiş üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır etrafından gelişen olayları ele alıyor. Sevgili Geçmiş dizisi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevgili Geçmiş, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00’de ilk bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Cahide Esen Karalar / Ece Uslu

Cemal Karalar / Emre Kınay

İpek Gencer / Sevda Erginci

Sinan Malik / Seçkin Özdemir

Deren Kutlu / Melis Sezen

Kenan Soykan / Burak Yamantürk

Azra Yılmaz / Özge Özacar

Mahir Denizhan / Burak Çelik

Çilem Akan / Elifcan Ongurlar