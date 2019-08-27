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27 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 02:34:06

Servise fazla ücret vermeyin

Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla velileri servis bulma telaşı sardı. Mağdur olmamak için, UKOME’nin belirlediği tavan fiyattan fazla ücret isteyen servisçilerle, anlaşma yapmaktan kaçınmak gerekiyor. 

Devlet okulları ve özel okulların servis ücretleri her yıl belediyelerin ulaşım koordinasyon merkezlerinin (UKOME) kararına göre belirleniyor. UKOME, okulların açılmasına bir hafta kala servis ücretlerini açıklıyor. Açıklanan ücretler tavan fiyatlar. Yani servis ücretleri açıklanan fiyatlardan daha fazla olamaz. Ancak okullar, velilerden daha fazla ücret talep edebiliyor. UKOME tarafından tarife belirlenmemişken velilerin yüksek fiyat talep eden servisçilerle anlaşma yapmaması gerekiyor.

REHBER PERSONEL ZORUNLU 

Yasaya göre; okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis araçları, rehber personel bulundurmak zorunda. Rehber için alınacak ek ücreti ise yine UKOME belirliyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, İstanbul’da geçen yıl taşıma ücretine en fazla yüzde 35 rehber ücreti ilave edilebileceğine karar vermişti. Bu tarife şehre göre değişiyor. Böylece servis ücretine rehber gideri de eklenerek toplam ücret belirleniyor. 

KURALLARA UYMUYORLAR 

Ancak servis ücretleri bu hesapların hiçbirine uymuyor. Hatta öğrencinin evi okula yakınsa uzak mesafeye göre ücret alan servisçiler bile var. Veliler itiraz ettiğinde servisçiler çocuğu okula taşımamakla tehdit ediyor. Peki bu durumda veliler ne yapmalı? Çocuklarının servis sorunu yaşamasını istemeyen aileler nasıl bir çözüm bulmalı? 

MADDE MADDE YÖNETMELİK 

- Kredi kartıyla ödeme yapılabilir ve ödemeler aylık olarak alınır. Peşin veya kredi kartıyla ödemede tek çekim dayatması yapılamaz. 

- Peşin ödemede yüzde 5 oranında indirim uygulanır. 

- Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okullarıyla özel okulların tümünü kapsar. 

- Köprü geçiş ücreti toplam öğrenci sayısına bölünerek fiyatlara ilave edilir. 

- Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. 

- 25 km’nin üzerindeki her bir km için UKOME kararıyla ayrıca belirlenen ücret ilave edilir. 

- Servisçi, öğrencinin ikametgah veye okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli hastalık vb. hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır. 

SÖZLEŞME ŞART

Her velinin, servisçisiyle sözleşme imzalaması gerekiyor. Ayrıca ödediğiniz ücretin faturasını mutlaka saklayın. Daha sonra aradaki farkı talep etmek için tüketici hakem heyetine şikayet edin. Eğer şirket çocuğunuzu taşımayı reddederse hakem heyetine bununla ilgili de şikayette bulunun. Böylece ödemiş olduğunuz fazla ücreti geri alabilirsiniz. Ayrıca fazla ücret talep eden şirketi UKOME’ye şikayet ederek şirketin ceza almasını sağlayabilirsiniz. 

OKUL FİYAT BELİRLEYEMEZ

Birçok veli ise daha resmi servis ücretleri belirlenmeden bazı özel okulların kendi listelerini yayımladıklarını belirtiyor. Bu durumun yasaya aykırı olduğunu ifade eden veliler, “Okullar bizi bu listelerin olduğu sözleşmeyi imzalamaya zorluyor.Ama fiyatlar çok fahiş. Özellikle ek personel adı altında çok fazla ek ücret talep ediyorlar” diye şikayet etti. 

Okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerinitaşıyan servislerde rehber personel bulundurulması zorunlu.

EMSAL KARARLAR VAR 

Konuyla ilgili emsal kararlar bulunuyor. Antalya’da bir veli, çocuğu için servis ücreti olarak 20 km’lik uzaklığa 40 km parası istenmesi üzerine servisçileri Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye şikayet etti. UKOME, şirkete ceza yazdı. Bunun üzerine servisçiler çocuğu taşımayı reddetti ve kalan taşıma ücretini aileye iade etti. Aile, mağduriyetleriyle ilgili Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen heyet, alınan fazla ücretin aileye iadesine karar verdi. 

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