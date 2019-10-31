Servis terörü son sürat

Korkunç kaza, Mudanya’ya bağlı Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, birçok okulun bulunduğu bölgede, hız yavaşlatıcı tümsek ve uyarı levhalarına rağmen son sürat seyreden bir öğrenci servisi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Okula 30 metre kala 3 öğrenci, servisin altında metrelerce sürüklendi. Yaralı öğrencilerin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki İskender Şimşek ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü kaza sonrası olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Kazada yaşamını yitiren İskender Şimşek’in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek’in, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da ‘Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım’ notunu düştüğü görüldü. İskender Şimşek’in acı haberini alan arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına boğulurken, jandarma ve cumhuriyet savcılığının kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

‘RESMEN CİNAYET’

Bölge sakinleri, okul yolunda yaşanan kazalara isyan etti. Esnaftan biri, “Burası okul yolu. Hız yavaşlatıcı tümsekler olmasına rağmen bu araç da çok hızlıymış, o tümseklere rağmen o kadar hıza ulaşması bence kaza falan değil, resmen cinayet” ifadelerini kullandı.