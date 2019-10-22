Serbest kaldı, evini de yaktı

Gebze’de bir çocuk annesi Fatma Selen Ö, cuma günü sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. hastaneye kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzüyle vücudunda morluklar oluşan kadının şikayeti üzerine kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö, gelinine karşı uzaklaştırma kararı verilerek salıverildi. 5 yıllık evli olan Fatma Selen Ö. de tedavisinin ardından, kızı ve eşiyle birlikte ailesinin evine gitti. Şikayet edilip adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö, önceki gece oğlu ve gelinine ait evi ateşe verdi. Alevler 2 katlı ahşap evi kısa sürede sardı. Ev alev alev yanarken, mahalleli itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangını seyreden M.Ö’yü fark eden bazı vatandaşlar ise ona linç girişiminde bulundu. M.Ö, bu sırada gelen polisler tarafından kurtarılıp gözaltına alındı.

YENİDEN GÖZALTINDA

Yangın haberini alıp olay yerine gelen Fatma Selen Ö, “Evimi yaktı. Sapık, yaktın evimi sapık” diyerek feryat etti. Şüpheli M.Ö, polisteki ifadesinin ardından salıverildi. Gelin Fatma Selen Ö, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.