Senetli büyükbaş vurgunu

Gülşen (64) ve Halil Öztürk (67) çifti, 3 yıldır besledikleri ineklerini internetten satışa çıkardı. Telefonla arayan G.Ö. isimli bir kadın, eşi B.Ö ile hayvanları görmek için Öztürk ailesinin evine geldi.

SENET İMZALADILAR

Aileyle 48 bin 500 TL’ye anlaşan şahıslar, 9 bin lira verip geri kalanını bir ay sonra vereceklerini söyleyip senet imzaladılar. Parayı istemek için aradığı şahıslara ulaşamayan çiftin oğulları Mehmet Öztürk, hayvanları taşıyan kamyonun şoförüne ulaştı.

11 AİLE DOLANDIRılMIŞ

Şoför, Öztürk’e hayvanları Şile’ye götüreceklerini söyleyen şahısları Samsun'a götürdüğünü söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan aile, savcılığa başvurdu. Samsun’a giden Öztürk, G.Ö’nün 11 kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi.