Senetli büyükbaş vurgunu
Kocaeli'nde borçlarını kapatmak için internetten 9 ineğini satışa çıkaran yaşlı çift, senet imzalayıp parayı daha sonra ödeyeceklerini söyleyen kişilerce 39 bin 500 TL dolandırıldı.
Gülşen (64) ve Halil Öztürk (67) çifti, 3 yıldır besledikleri ineklerini internetten satışa çıkardı. Telefonla arayan G.Ö. isimli bir kadın, eşi B.Ö ile hayvanları görmek için Öztürk ailesinin evine geldi.
SENET İMZALADILAR
Aileyle 48 bin 500 TL’ye anlaşan şahıslar, 9 bin lira verip geri kalanını bir ay sonra vereceklerini söyleyip senet imzaladılar. Parayı istemek için aradığı şahıslara ulaşamayan çiftin oğulları Mehmet Öztürk, hayvanları taşıyan kamyonun şoförüne ulaştı.
11 AİLE DOLANDIRılMIŞ
Şoför, Öztürk’e hayvanları Şile’ye götüreceklerini söyleyen şahısları Samsun'a götürdüğünü söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan aile, savcılığa başvurdu. Samsun’a giden Öztürk, G.Ö’nün 11 kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi.
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