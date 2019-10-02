Sendikayla açıklama yapıp 'mağdurum' demişti... O hemşirenin foyası ortaya çıktı

  • Bist 100
    103547
  • Dolar
    5,7291
  • Euro
    6,2651
  • Altın
    274,1190
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mozart ödüllü Ali, kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi Mozart ödüllü Ali, kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi
'Fenerbahçe Ocak'ta Mesut Özil bombası patlatacak' 'Fenerbahçe Ocak'ta Mesut Özil bombası patlatacak'
Son Dakika: Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı: 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Son Dakika: Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı: 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Reyhan Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Reyhan Kasapoğlu'nun boyu kaç? Reyhan Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Reyhan Kasapoğlu'nun boyu kaç?
Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım tutarı belli oldu Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım tutarı belli oldu
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Suriye konusunda Erdoğan'ın tutumu anlaşılır Rusya'dan Türkiye açıklaması: Suriye konusunda Erdoğan'ın tutumu anlaşılır
Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz
Anne ve babasına siyanür içirerek öldüren sanık: Kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım Anne ve babasına siyanür içirerek öldüren sanık: Kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım
Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Simay Rasimoğlu'nun boyu kaç? Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Simay Rasimoğlu'nun boyu kaç?
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi resmediyor Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi resmediyor
Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı anmasında Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı anmasında
Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz
Ali Koç'un 29. şampiyonluk iddiaları devam ediyor Ali Koç'un 29. şampiyonluk iddiaları devam ediyor
Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Bilgi Nur Aydoğmuş'un boyu kaç? Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Bilgi Nur Aydoğmuş'un boyu kaç?
Kuzey Akım 2'nin inşaatında sona gelindi Kuzey Akım 2'nin inşaatında sona gelindi
Real Madrid'in kaderini Galatasaray belirleyecek Real Madrid'in kaderini Galatasaray belirleyecek
BM'den İdlib'e insani yardım BM'den İdlib'e insani yardım
River Plate derbide Boca Juniors'ı yıktı River Plate derbide Boca Juniors'ı yıktı
Gri listeye bir çizik daha! Gri listeye bir çizik daha!
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Yılmaz Vural Galatasaray'daki sorunu teşhis etti Yılmaz Vural Galatasaray'daki sorunu teşhis etti
Dünyanın en tehlikeli 9 örümceğinden biri Bilecik'te görüldü Dünyanın en tehlikeli 9 örümceğinden biri Bilecik'te görüldü
Ekrem İmamoğlu gezmelerde: Şimdi de Fransa'ya gitti Ekrem İmamoğlu gezmelerde: Şimdi de Fransa'ya gitti
AFAD davetine memurlarını gönderdi, Fransa’dan gelen davete ilk uçakla gitti AFAD davetine memurlarını gönderdi, Fransa’dan gelen davete ilk uçakla gitti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:15:51 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:22:16

Sendikayla açıklama yapıp 'mağdurum' demişti... O hemşirenin foyası ortaya çıktı

Kırklareli'de kaza geçiren her ikisi de devlet memuru olan çift, yaralı halde götürüldükleri devlet hastanesinde görevli hemşire Ayşen P.'nin akıl almaz hakaretlerine maruz kaldı. Sert sözlerle hitap ettiği Ergin Y. ve Gizem Y. çiftine, "Senin burada uşağın mı var... Geber... S..ktir lan..." sözleriyle hakaret eden Ayşen P., kendisinin şikayet edileceğini öğrenince, kendi lehinde yerel basında haberler yaptırdı, İl Başkan Yardımcısı olduğu sendikayla birlikte basın açıklaması düzenledi. Üstelik bu açıklama sırasında Ayşen P.'ye çiçek bile takdim edildi. İnternet sitelerinde, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde bitmek bilmeyen personel ve sağlık sorunlarıyla ilgili onlarca şikayet mevcut.

28 Eylül'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Adalet Bakanlığı'na bağlı memur olan Ergin Y ile işe Gizem Y., Tekirdağ'dan kiraladıkları araçla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, Velika Köyü yolunda karşı yönden gelerek kendi şeritlerine giren Dilşad N.A.'nın aracına çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı.

Ergin Y. yaralandı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre hastanede görevli hemşire Ayşen P. kan aldığı Ergin Y.'ye "Kaldır kolunu, uzat. Tamam bırak" gibi sözlerle hitap etti. Kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun. Ben burada kaza geçirmişim" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi.

YEREL BASINA KENDİ LEHİNDE HABER YAPTIRDI

Ergin Y.'nin kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan' sözüyle çıkıştı. Polisin devreye girmesiyle taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ayşen P. iddiaya göre yerel basını yanıltarak kendi lehinde haberler yaptırdı. Başkan vekili olduğu sağlık sendikası aracılığıyla hastane önünde basın toplantısı düzenledi. Burada hemşireye çiçek bile takdim edildi. Ergin Y. ve Gizem Y. çiftinin hemşire aleyhine başlattıkları yasal süreç devam ediyor. Hastanede daha önce yaşananlarla ilgili olarak bazı vatandaşların internet sitelerindeki şikayet yazıları da dikkat çekiyor. Çeşitli internet sitelerinde 2019'dan 2016 ve öncesine kadar şikayetler bulunuyor. Bir vatandaşın, hastanenin acil servisinde görevli sekreter, hemşire ve doktorlar başta olmak üzere kendilerini azarlayan tavır gösteren personelle ilgili şikayetinde "Bu hastaneye sağlam giren hasta, hasta giren ölü çıkar..." yazması da dikkat çekti.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ