Sendikayla açıklama yapıp 'mağdurum' demişti... O hemşirenin foyası ortaya çıktı

28 Eylül'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Adalet Bakanlığı'na bağlı memur olan Ergin Y ile işe Gizem Y., Tekirdağ'dan kiraladıkları araçla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, Velika Köyü yolunda karşı yönden gelerek kendi şeritlerine giren Dilşad N.A.'nın aracına çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı.

Ergin Y. yaralandı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre hastanede görevli hemşire Ayşen P. kan aldığı Ergin Y.'ye "Kaldır kolunu, uzat. Tamam bırak" gibi sözlerle hitap etti. Kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun. Ben burada kaza geçirmişim" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi.

YEREL BASINA KENDİ LEHİNDE HABER YAPTIRDI

Ergin Y.'nin kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan' sözüyle çıkıştı. Polisin devreye girmesiyle taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ayşen P. iddiaya göre yerel basını yanıltarak kendi lehinde haberler yaptırdı. Başkan vekili olduğu sağlık sendikası aracılığıyla hastane önünde basın toplantısı düzenledi. Burada hemşireye çiçek bile takdim edildi. Ergin Y. ve Gizem Y. çiftinin hemşire aleyhine başlattıkları yasal süreç devam ediyor. Hastanede daha önce yaşananlarla ilgili olarak bazı vatandaşların internet sitelerindeki şikayet yazıları da dikkat çekiyor. Çeşitli internet sitelerinde 2019'dan 2016 ve öncesine kadar şikayetler bulunuyor. Bir vatandaşın, hastanenin acil servisinde görevli sekreter, hemşire ve doktorlar başta olmak üzere kendilerini azarlayan tavır gösteren personelle ilgili şikayetinde "Bu hastaneye sağlam giren hasta, hasta giren ölü çıkar..." yazması da dikkat çekti.

(Sabah)