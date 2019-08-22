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22 Ağustos 2019 Perşembe 11:15:31 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:16:54

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta? sorusunun yanıtı milyonlarca Sen Anlat Karadeniz izleyicisi tarafından araştırılıyor. Sevilen dizi çifti Tahir ve Nefes ikilisinin yeni sezonda neler yaşayacağı merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu. Heyecan, dram ve eğlence dolu sahne ve bölümleriyle izleyicilerden tam not alan dizinin yeni sezonu öncesinde ilk tanıtım görüntüleri Atv’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? işte merak edilen detaylar..

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta? sorusunun yanıtı milyonlarca Sen Anlat Karadeniz izleyicisi tarafından araştırılıyor. Sevilen dizi çifti Tahir ve Nefes ikilisinin yeni sezonda neler yaşayacağı merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu. Heyecan, dram ve eğlence dolu sahne ve bölümleriyle izleyicilerden tam not alan dizinin yeni sezonu öncesinde ilk tanıtım görüntüleri Atv’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 

Osman Sınav imzası taşıyan Sen Anlat Karadeniz'de başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlı, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman yer alıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ilk bölümüyle 4 Eylül Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak. Sen Anlat Karadeniz seyircileri ile saat 20.00'de buluşacak.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Yine seyirciyi yürek sızlatan, heyecanlandıran kaygılandıran bir sezon finaliyle yayına ara veren dizide en son Genco tarafından kaçırılan Melek ikisini eve kilitleyip yangın çıkarmıştı. Melek’i yangından kurtarmak için herkes seferber olmuştu ve sonunda Genco ve Melek kurtulmuştu. 

Melek’i konuşturmak için Hazan ve Nefes bir araya gelip çabalamışlardı ve sonunda Melek o güne kadar kimseye bahsetmediği olayları Nefes’e anlatmıştı. Nefes’e her şeyi anlatan Melek, Nefes’in onu anladığını görüp Nefes’e güvenmişti. Bu durumdan rahatsız olan ve zaten Kalelilere düşman olan Genco intikam için kolları sıvamıştı ve Kalelilerin itibarını yıkmak için elinden geleni yapacaktı. İşe Nefes’i kaçırmakla başlayan Genco, acıdan kıvranan Nefes’in ne bağrışına ne sözlerine aldırış etmeden, umursamadan onu elinde tutuyordu. 

Bu arada Tahir’e hastaneden Nefes’in dış gebelik geçirdiğini ve acilen ameliyat olması gerektiği haberi gelince, Tahir’in korktuğu başına gelmiş ve doğrudan Nefes’e koşmuştu. Nefes’i almak için giden Tahir, Nefes’in kaçırıldığını öğrenince deliye dönmüştü. Hazan’ın fark etmesiyle Nefes’in nerede tutulduğunu öğrenen Tahir direkt oraya koşmuştu ve baygın halde Nefes’i bulduğunda dizi sona erdi.

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