Selam vermek için durdu, başından vurularak öldürüldü

Olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı iddiaya göre, yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermek için durdu. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Kazancı'yı tabancayla başından vurdu.

Ağır yaralanan Kazancı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kazancı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Alim Kazancı, otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verilecek.

(DHA)