  • Bist 100
    110575
  • Dolar
    5,9288
  • Euro
    6,5910
  • Altın
    280,3060
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump için kritik gün! Azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı Trump için kritik gün! Azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı
BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
İstanbulspor-Fenerbahçe İLK 11'LER İstanbulspor-Fenerbahçe İLK 11'LER
TBB: Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı TBB: Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı
MSB duyurdu: Tel Abyad’da hain saldırı MSB duyurdu: Tel Abyad’da hain saldırı
Bakan Kurum'dan dar gelirliye sosyal konut müjdesi Bakan Kurum'dan dar gelirliye sosyal konut müjdesi
Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan' Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan'
Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan' Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan'
Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Acılı anne Adnan Oktar organize suç örgütüne isyan etti: Evlatlarımı çaldılar Acılı anne Adnan Oktar organize suç örgütüne isyan etti: Evlatlarımı çaldılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Uzmanlar uyarıyor: Böbrek sağlığı için turşuyu daha az tuzla yapın Uzmanlar uyarıyor: Böbrek sağlığı için turşuyu daha az tuzla yapın
Bakan Selçuk: Doğa Kolej'ini kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok Bakan Selçuk: Doğa Kolej'ini kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok
ABD’de kritik gün: Trump’ın geleceği ne olacak? ABD’de kritik gün: Trump’ın geleceği ne olacak?
MasterChef Güzide villasını satıyor! 7 milyon sanılıyordu ancak fiyatı dudak uçuklattı! MasterChef Güzide villasını satıyor! 7 milyon sanılıyordu ancak fiyatı dudak uçuklattı!
Seda Güven'in pantolonu sosyal medyayı salladı! Gelen yorumlar güldürdü Seda Güven'in pantolonu sosyal medyayı salladı! Gelen yorumlar güldürdü
Altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 280 bin 750 liraya yükseldi
Çin'de ömür boyu hapse mahkum edilen Uygur Türkü İlham Tohti'nin Sakharov Ödülü, kızına takdim edildi Çin'de ömür boyu hapse mahkum edilen Uygur Türkü İlham Tohti'nin Sakharov Ödülü, kızına takdim edildi
Antalya'da banka şubesine silahla girmişti! Güvenlik görevlisine verdiği not ortaya çıktı Antalya'da banka şubesine silahla girmişti! Güvenlik görevlisine verdiği not ortaya çıktı
Çanta dolusu parayla moral veren başkan: Arkadaşlarımıza güveniyoruz Çanta dolusu parayla moral veren başkan: Arkadaşlarımıza güveniyoruz
Ruhani: Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır Ruhani: Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır
BM, İdlib'de sivillere yönelik bombardıman ve varil bombalı saldırıları kınadı BM, İdlib'de sivillere yönelik bombardıman ve varil bombalı saldırıları kınadı
Guterres: Dünya genelinde yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkta ise artış görüyoruz Guterres: Dünya genelinde yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkta ise artış görüyoruz
Abdullah Avcı: Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim Abdullah Avcı: Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 18:51:40 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 19:29:27

Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Daire Üyesi Mehmet Öztunç tarafından dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından yaklaşık 3 yıldır firari olan ve eylül ayında Denizli'de babasına ait evde yakalanan eski hakim Nalan Can'a savunma için söz verildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Can, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Verdiği 8 iletişim tespiti kararı nedeniyle yargılandığını belirten Can, bu kararları usulüne uygun aldığını savundu.

Can, görevi süresince kanuna aykırı davranmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti başkanı Öztunç'un, bazı FETÖ sanıkları arasındaki ByLock mesajlarında kendisine "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde kalması için yer arandığına ilişkin ifadelerin bulunduğunu hatırlatması üzerine Can, bu mesajları bilmediğini savundu.

Mahkeme başkanı Öztunç'un, 3 yıl süresince firari olduğunu anımsatması üzerine ise Can, babasının Denizli'deki evinde bulunduğunu, kendisini aramaya gelen polislere teslim olduğunu ileri sürdü.

Tutuklu sanık eski hakim Süleyman Karaçöl, hakkındaki iddiaları reddetti, verdiği dinleme kararları nedeniyle tutuklu bulunduğunu söyledi.

Tutuklu sanık eski hakimler Fatih Mehmet Uslu ile Bülent Kınay ise tahliyelerini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Sanıklardan Süleyman Karaçöl, Sadrettin Sarıkaya, Fatih Mehmet Uslu, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Mehmet Ali Uysal, Adnan Çimen ile Nalan Can'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan firari eski hakimler Seyfettin Mermerci, Eşref Aksu ile eski savcı Hüseyin Ayar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına da karar vererek duruşmayı 4 Mart 2020'ye bıraktı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ