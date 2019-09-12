12 Eylül 2019 Perşembe 07:19:20 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 07:31:55
Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi
Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Söz konusu karar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.
AA
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