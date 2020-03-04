Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce helallik istemiş
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın şehit olmadan önce çektiği bir video ortaya çıktı. Videoda şehitlerimiz kahraman silah arkadaşlarıyla vedalaşarak helallik istiyor.
Türkiye'nin canının yandığı 27 Şubat günü, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit olmuştu. Olayın acısı hala tazeyken ortaya çıkan bir video yürekleri sızlattı. Hain saldırıda şehit olan olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulamasına çektikleri video ortaya çıktı.
"BENİM HAKKIM VARSA HELAL OLSUN"
Videoda ilk olarak Hataylı şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım görülüyor. Ardından ise Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği birinden helallik istiyor ve "Benim hakkım varsa helal olsun" diyor. Ardından da şehitlerin diğer silah arkadaşları videoda sırasıyla sevdiklerine selam gösteriyor.
UĞURLAR OLSUN ŞARKISI ÇALIYOR
Şehitlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise Selda Bağcan'ın uğurlar olsun şarkısı çalıyor. Kaynak: İdlib şehitlerimiz gitmeden önce helallik istemiş