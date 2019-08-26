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26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56:27 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:57:32

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşlar Aslan ile Şahin memleketleri Osmaniye ve Yozgat'ta son yolculuklarına uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan (28), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Aslan'ın, Osmaniye Devlet Hastanesi ek binası morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmak üzere Uzanbanı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Aslan'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze namazının kılınacağı İrfanlı Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Sultan Aslan'ın, tören sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Baba Aslan, teröre tepki göstererek, "Vatan sağ olsun, şehit babası oldum ona seviniyorum. Şehit babası oldum, ne ağlayacağım. Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de oğlumun silahını alıp gideceğim. Oğlumun silahını verin. Tek oğlum, iki oğlum olsa onu da salardım. Benim arkamda devletim var, o itlerin arkasında kim var?" ifadelerini kullandı.

Evli olan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Çamiçi Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin de memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Eğlence köyünde toprağa verildi.

Şehit Şahin'in cenazesi Şırnak'tan helikopter ile Boğazlıyan ilçesine oradan da karayolu ile Eğlence köyüne getirildi. 

Baba evinde helallik alındıktan sonra öğle vakti Şahin için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi

Burada şehidin yakınları tabuta sarılarak göz yaşı dökerken, daha önce çocukları şehit olan 4 şehit annesi de Yunus Şahin'in annesi Şaziye Şahin'e destek oldu. Şehit Hakan Demirci'nin annesi Şerife Demirci, tabuta sarılıp ağlarken "Yunus, Hakan'ıma selam götür, gözlerinden öp." dedi. 

Şehit babası Nebi Şahin de cenaze namazı sonrası, 3 çocuğunun bulunduğunu birini vatan için şehit verdiğini söyledi. 

Şahin, gerekirse diğer oğlunu da şehit vereceğini belirterek, "Allah'ım vatanımızı milletimizi bu hainlerden korusun, onlara fırsat vermesin. Bir kızım bir oğlum var, gerekirse onları da bu vatan uğruna şehit veririm." dedi. 

İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Şahin'in naaşı, köy mezarlığına defnedildi. 

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı. 

(AA)

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