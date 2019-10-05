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05 Ekim 2019 Cumartesi 14:55:26 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:08:50

Şehitlerimize küfretti, PÖH evinden aldı!

Sosyal medyada bir paylaşım yapan kişi Türk halkına, bayrağa ve şehitlere küfürler savurdu. Küstah sözleri yetmezmiş gibi de "Yiyorsa gelin alın" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Polis Özel Harekat (PÖH) timleri şahısı evinde gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI, 'PÖH'Ü ÇOK SEVİYORUM' DEDİ

Küstah paylaşım yaparak sosyal medyada büyük tepkilere yol açan şahıs, evinden alındı. Olay sonrası hakaretler savuran şahıs, "Polis Özel Harekat'ı çok seviyorum" dedi.Sosyal medyada bir paylaşım yapan kişi Türk halkına, bayrağa ve şehitlere küfürler savurdu. Küstah sözleri yetmezmiş gibi de "Yiyorsa gelin alın" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Polis Özel Harekat (PÖH) timleri şahısı evinde gözaltına aldı.


 

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