Şehitlere saygı, hain saldırıya tepki yürüyüşü yapıldı

Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan Türk Eğitim- Sen ve Ülkü Ocakları ilçe Başkanlığı burada dev Türk Bayrakları açarak yürüyüşler düzenleyerek, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar atarak hain saldırıya tepki gösterdi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Dualar sonrasında konuşan Türk Eğitim-Sen ilçe Temsilcisi Mahmut Yetişgen, "Sözün bittiği yerdeyiz. İdlib'de Mehmetçiğimize yönelik hain saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemize yönelik hain planları bertaraf etmek için verdiğimiz mücadele birilerini rahatsız etmiş ki hainler bizi can evimizden vurmaya kalkmışlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Türk milletinin düşmanlarına bu meydandan haykırıyoruz bu cennet vatan bize mezar olmadan size Gülizar olmaz' diye konuştu.

İHA