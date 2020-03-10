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10 Mart 2020 Salı 07:45:34 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 07:56:28

Şehit Hüseyin Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'den duygulandıran sözler!

İdlib'de Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'in cenazedeki duruşu tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Oğlunun cenazesinde Bakan Murat Kurum’un ısrarına rağmen Ayakkabılarım çamurlu’ diyerek makam aracına binmeyen şehit babası İbrahim Özdemir vatan sevgisini anlattı.

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi Arpalık Köyü'nde toprağa verilen İdlib şehitlerinden Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in babası İbrahim Özdemir (68), oğlunun tabutunun cenaze aracı ile değil omuzlarda tekbirlerle mezarlığa götürülmesini istemişti.

Cenaze töreni sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yorgun düşen şehit babasını arabasına davet etmiş ancak şehit babası 'ayakkabılarım çamurlu' diyerek araca binmeyi kabul etmemişti. Bakan Kurum, şehit babasıyla yaptığı o duygusal konuşmayı şöyle anlatmıştı: "Cenazemizi defnettikten sonra şehidimizin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba perişan olur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi." dedi.

"DEVLETİMİZ VAR OLSUN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı: "Bakanımız defin sonrası araçla inelim dediğinde çamurlu ayakkabılarla araca binmek istemedim. Bakanımız 'Bir isteğin var mı İbrahim Amca' dediğinde o an köyün imam ihtiyacı ve mezarlığın yolu aklıma geldi. Evladım bu vatan için şehit oldu, şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bir gerçek var onu bilir onu söylerim devletimiz var olsun, bizim için önemli olan o. Köyümüzde asker çok. Çok sayıda askerimiz, rütbeli Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatanı için mücadele eden gençlerimiz var. Allah onların, tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Duamız her zaman onlar için. Acılı günümüzde devletimiz yanımızda oldu"

Geride biri kız 6'sı erkek 7 çocuğu olduğunu belirten şehit babası İbrahim Özdemir, vatan için tüm evlatlarının canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

(Sabah Gazetesi)

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