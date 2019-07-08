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08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:21:35 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:23:45

Şehit Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Türk Hava Yollarının filosuna kattığı "Maçka" adlı "Boeing 787-9 Dreamliner" ile Trabzon'a gelenler, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı ilk "Boeing 787-9 Dreamliner" olan "Maçka" adlı uçakla Trabzon'a gelen kafile, şehit Eren Bülbül'ü mezarı başında andı.

Uçakla kente gelen kafile, şehit Bülbül'ün, Maçka ilçesindeki evinin yanında bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyarete, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ve Muhammet Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile şehit aileleri de katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, anne Ayşe Bülbül taziyeleri kabul etti.

Ayşe Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir duygu yaşadığını söyledi.

Ziyaret için İstanbul'dan gelenlere teşekkür eden Bülbül, "Yavrumu unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Kimin emeği varsa hepsinden Allah razı olsun. Onsuz geçen zamanlar çok zor ama böyle anılar oldu mu, bunlar da ayrı bir duygu." dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ABLASINDAN KURAN'I KERİM HEDİYESİ

Ziyarete, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda şehit düşen 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak da katıldı.

Ayşe Bülbül'e taziyelerini ileten Ayabak, uzun süre konuştuğu anneye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ayabak'a teşekkür eden anne Bülbül, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyaret sonunda, şehitler Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için dua okundu.

THY filosuna dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner"a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adı verilmişti.

(AA)

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