Şehit babası: Onları güldürmeyeceğim

Pençe-3 Harekatı'nda Mehmetçik, PKK’lı teröristlerle Umar tepe bölgesinde çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada 3 asker şehit olurken, 7 asker de yaralandı.

Şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan’ın naaşları, memleketleri Osmaniye’ye gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan’ın memleketine getirilen cenazesi, önce Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki evine sonra da cenaze namazı için İrfanlı Camii’ne getirildi.

Şehidin acılı babası Mehmet Aslan’ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı.

"ONLARI GÜLDÜRMEYECEĞİM"

Şehit babasının, “Ağlamam, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim. Ben şehit babası oldum, ona seviniyorum. Vatan sağ olsun. Bir tane oğlum vardı, bir tane daha olsa onu da gönderirdim. Burada oğlumun aslanlar gibi silah arkadaşları var. Oğlumun öcünü alacaklar. Cumhurbaşkanım izin versin, oğlumun şehit olduğu yere gideceğim. Yeter ki silahımı versinler.” sözleri yürekleri dağladı.

"BEN DİMDİK DURUYORUM"

Anne Sultan Aslan ise, “Benim kuzum ölmedi, yaşıyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben dimdik duruyorum.” diyerek ağıt yaktı. Şehidin acılı eşi Seher Aslan ise şehidin naaşını selam durarak karşıladı.

Aslan'ın cenaze töreni öğle namazının ardından kılındı. Helallik alınmasının ardından ailesi, şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Çamiçi Mezarlığı Şehitliğine götürüldü. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, kent protokolü, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.