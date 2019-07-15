Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur'un naaşı, 2016'da şehit düşen silah arkadaşı Jandarma Astsubay Seçkin Çil'in kabrinin bulunduğu Elvanköy Mezarlığı'na defnedildi.



Bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Tokur'un cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki askeri törenin ardından defnedilmek üzere Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na getirildi.



Burada, okunan öz geçmişinin ardından tören mangası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Şehit Tokur'un naaşı, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör operasyonunda 2016 yılında şehit olan silah arkadaşı Jandarma Astsubay Seçkin Çil'in kabrinin yakınına defnedildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile askeri yetkililer de defin sırasında şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

(AA)