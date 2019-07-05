Şehit ailesine merdiven dayağı

2010 yılında Kastamonu'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen hava piyade uzman çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez (70), iddiaya göre 2 komşusuyla birlikte ikamet ettikleri apartmanın merdivenlerine oturarak sohbet etmeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bu sırada aynı apartmanda oturan 2 kız kardeş, şehit annesiyle merdiveni işgal ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Pencereden eşinin kız kardeşlerle tartıştığını gören Tahsin Erdönmez (72) aşağı indi. Kız kardeşler tarafından kafa ve gözlerine yumruk darbeleri alan ve merdivenlerden yuvarlanan çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çift, darp raporu alarak şikayette bulundu.