Şehit ailesine merdiven dayağı
Afyonkarahisar'da,oğullarını şehit veren Erdönmez çifti, ikamet ettikleri apartmanın merdivenlerinde oturdukları için, komşuları tarafından darp edildi.
2010 yılında Kastamonu'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen hava piyade uzman çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez (70), iddiaya göre 2 komşusuyla birlikte ikamet ettikleri apartmanın merdivenlerine oturarak sohbet etmeye başladı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Bu sırada aynı apartmanda oturan 2 kız kardeş, şehit annesiyle merdiveni işgal ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Pencereden eşinin kız kardeşlerle tartıştığını gören Tahsin Erdönmez (72) aşağı indi. Kız kardeşler tarafından kafa ve gözlerine yumruk darbeleri alan ve merdivenlerden yuvarlanan çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çift, darp raporu alarak şikayette bulundu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT