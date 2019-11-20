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20 Kasım 2019 Çarşamba 10:45:23 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:46:15

Şehirlerin 'dijital ikizi' ile afetlere önlem alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılması için başlatılan proje tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayata geçirdikleri "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi ile tüm şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizinin oluşturulduğunu, böylece afetlere önceden önlem alınacağını ve imar barışına girmeyen yapıların tespit edileceğini belirtti.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havadan çekilen fotoğraflarla tüm şehirlerin gerçek zamanlı dijital ikizlerinin oluşturulduğunu söyledi.

Daha önceden hayata geçirilen Ortofoto Projesi kapsamında 22 bin yer kontrol noktası oluşturulduğunu belirten Kurum, 6 adet 196 megapiksel fotogrametrik hava kamerasına sahip uçak kiralandığını ifade etti.

Bunun sonucunda bin 500 saatlik uçuşun ardından 517 bin stereo hava fotoğrafının çekildiğini aktaran Kurum, "Ortofoto Projesi'ni 2017 yılında başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ona bağlı 'Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma Projesi' de tamamlandı." diye konuştu.

12 milyon konut, dijital ortamda

Kurum, şehirlerin 3 boyutlu modellerinin oluşturulması için başlattıkları proje kapsamında 40 bin kilometrekare alanda yer alan 12 milyon konutun fotoğraf çekiminin tamamlandığını ve konutların dijital ortama aktarıldığını bildirdi.

Yerli olarak üretilen özel yazılımlarla birçok kamu kurumuna veri alt yapısı sağlamaya da başladıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm şehirlere ait Türkiye'nin 3 boyutlu dijital ikizi oluşturuldu. Dünyada bir ilki başardığımız projeyle afetlere önceden önlem alacak, kaçak yapıları tespit edeceğiz. Ayrıca 5G teknolojisine geçilebilecek. Dünyada şehirlerin dijitaline ulaşmaya çalışan İsviçre, Almanya, Hollanda ve Singapur'dan önce Türkiye'nin tüm şehir merkezlerini 3 boyutlu dijitale dönüştürmesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Çalışmayla artık şehirlerdeki mevcut kat aralığına göre bina sayıları saptanabiliyor, şehir merkezinde yer alan bina sayısı net olarak belirleniyor, binaların toplam taban alanı ve ortalama yüksekliği, hacmi ve kotları anında kayıt altına alınıyor."

Bu yazılımla yeni yapılacak binaların şehrin silüetine etkisinin önceden tespit edileceğine vurgu yapan Kurum, "Silüeti bozan yapılara izin verilmeyecek. Farklı detay seviyelerinde üretimi yapılan 3 boyutlu bina modelleriyle şehirlerin güneşlenme potansiyelleri de ortaya çıkarıldı. Bu sayede güneş enerjisinden şehirlerin daha iyi yararlanmasının önü açılmış oldu." dedi.

Şehirlerin yeşil donatı eksiklikleri tespit edilecek

Proje ile şehirlerin trafik yoğunluğuna göre imar planlarının yapılacağına dikkat çeken Kurum, mevcut belediye başkanlarının yaptığı çalışmaların yıllara göre dağılımı saptanarak, başarı oranının ortaya çıkarılacağını ifade etti.

Yazılım ile şehirlerin yeşil donatı eksikliklerinin tespit edileceğini da bildiren Kurum, "İmar barışına girmeyen yapılar yazılımla saptanacak. Mevcut yazılımla sel simülasyonları yapılarak şehirlerde olası aşırı yağışlarda hangi bölgelerin sular altında kalacağı ve ne tür önlemler alınması gerektiği belirlenecek. Olası afetlere karşı şehirlerin hangi önlemleri alması gerektiğine yönelik detaylı veri toplanacak." diye konuştu.

Projenin lansmanı yıl sonunda yapılacak

Bakan Kurum, 3 boyutlu veri altyapılarında yer alan içeriklerin 3 yılda bir yenileneceğini de belirterek, mevcut veri altyapısının diğer yerli ve milli yazılımların kullanımına sunularak, teknolojik gelişmelere ve insan kaynaklarının yetiştirilmesine imkan sağlanacağını ifade etti.

Projenin yıl sonunda lansmanı ve açılışının yapılacağını aktaran Kurum, "Tüm kamu kurumları ve vatandaşların kullanımına sunulacak olan şehirlerin dijital ikizleri, belediyelere yeni nesil yönetim anlayışı kazandıracak. Vatandaşlarımız, gidemedikleri ama merak ettikleri şehirleri önceden online inceleme fırsatı bulacak." dedi.

Kurum, diğer bir proje kapsamında da şehirlerin arazi kullanım durum raporunu ortaya çıkardıklarını bildirerek, "Mevcut çalışma ile herhangi bir il ve ilçede yer alan, sürekli, süreksiz kentsel alan, izole yapılar, sanayi, ticaret, kamu, eğitim, sağlık alanları ile ulaşım, inşaat alanları, mezarlık alanları, yeşil alanlar, sulak ve su alanları arazi kullanımları renklerine göre belirlendi." diye konuştu.

(AA)

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