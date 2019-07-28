Şehidimizin ismini dağlara yazdılar

Önceki gün devriye görevi esnasında terör örgütü PKK'nın uzun namlulu silahlarla düzenlediği hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Taha Uluçay için Sincikli gençler örnek bir davranışta bulundu. Sincikli bir grup genç, ilçenin tek giriş ve çıkışı olan Sincik Boğazı'ndaki kayalıklara sprey boyalarla Türk bayrakları çizdi. Dev kayalıklara Türk bayrakları çizerek şehidin adını da yazan gençler, daha sonra iki dağın arasında halatlar gerdirip Türk bayrakları astı.

Şehidin adını dağlara yazan gençler, terör örgütü PKK'yı da lanetledi. Gençler, “İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e çağrımızdır, şehidimizin kanını yerde bırakmasınlar. Şehit haberini alınca bizler de arkadaşlarla Sincik Boğazı'na Türk bayrakları çizmek istedik. Unutmayalım, unutturmayalım, yaşatalım ve her zaman kalbimizde yaşasın. Şöyle en yüksek kesime bayrak astık, bayrağımızı çizdik. Sincik'e giren ve çıkan herkesin bayrağımızın gölgesi altında geçmesini istedik. Bu bizi ve Sincik halkını korku ile ümitsizliğe düşürmesin. Bilakis acımızı ve nefretimizi diri tutmaya vesile olsun. Sincikli çok şehit gördük ancak Sincik'te ilk defa şehit verdik. Bu da bizleri çok üzdü” diye konuştular.







