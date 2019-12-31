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31 Aralık 2019 Salı 17:27:57 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 17:30:09

Şehidimiz Rahmi Kaya için tören düzenlendi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'dan memleketi Erzurum'a getirildi. Şehidin naaşı, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli uzman onbaşı Rahmi Kaya (27), 29 Aralık'ta teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralandı.
Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Kaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bekar olan Rahmi Kaya'nın Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililerce şehadet haberi verildi.

Haberi alan şehidin babası Abdurrahman Kaya ile aile üyeleri, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Kaya'nın şehadet haberini alan bazı komşuları, aile bireylerine taziyelerini iletti. Şehit Kaya'nın baba evinin bulunduğu bina ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen, ailesinin de katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Aynı uçakla şehidin ailesi de Erzurum'a geldi.

ERZURUMDA KARŞILAMA

Şehidin naaşı, Erzurum Meydan Komutanlığında törenle karşılandı.

Kaya'nın askerlerce uçaktan alınan naaşı bir süre omuzlarda taşınıp, katafalka konuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dua edildi.

Şehidin naaşı daha sonra askeri cenaze nakil aracı ile götürüldüğü Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde morga konuldu.

Törene, Rahmi Kaya'nın yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, çeşitli kurumların temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

SON YOLCULUĞUNA YARIN UĞURLANACAK

Biri kız 2 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık'ta YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü hatırlatılarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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