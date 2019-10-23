Şehide büyük vefasızlık

2017'de, teröristlerin bomba yüklü arabayla saldırısında, canını ortaya koyarak yüzlerce kişinin hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin’in adı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce, Bayraklı’da yapılan parka verilmişti. Parkın girişine şehit Sekin'in fotoğrafı ve özgeçmişi konulurken, altına ise 'Türkiye ve İzmir onu unutmayacak!' yazısı yazılmıştı.

Kahraman polis Fethi Sekin canı pahasına yüzlerce kişinin canını kurtarmıştı.

YÜRÜYÜŞ YOLU DELİK DEŞİK

Ancak CHP'li belediye parkı kaderine terk etti. 40 dönüm alan içerisinde, 10 milyon liraya mal edilen park bakımsızlıktan dökülüyor. Yürüyüş yollarının içler acısı hali, dinlenmek ve spor için gelen vatandaşları şoke ediyor. Çoğu yerinin bozulduğu yürüyüş yolu için bir bakım çalışması olmadığı gibi, belediye ekiplerinin, çöken yolların etrafını bantla çevirmesi tepkilere neden oldu.

Parkın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

BAKMAYACAKSINIZ NİYE YAPTINIZ

Parkın uzun süredir bu halde olduğunu belirten vatandaşlar, durumu defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmelerine rağmen bakım yapılmadığı ileri sürüldü. Parkta, şehidin kemiklerinin sızlatacak görüntüler oluştuğunu ifade eden İzmirliler, ''Bakım yapamayacaktınız parkı neden yaptınız. Hem de kahraman bir şehit Türk polisinin ismini verdiniz bu parka. Her şeyden önce şehide yapılan saygısızlık bu'' diye tepki gösterdi.