Sefirin Kızı yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlandığı ilk günden beri severek izlenilen dizi Sefirin Kızı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi hayranları 2 haftadır yeni bölümün yayınlanmasını bekliyordu. Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı Sefirin Kızı'nın 4. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Detaylar haberimizde..

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam (13 Ocak Pazartesi) saat 20.00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM YENİ FRAGMAN

Sefirin Kızı dizisinin 4. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nare "Senin ellerin başkasını severken, Nare'nin elleri destanı siliyor." diyerek ağaca kazınan isimlerini siliyor. Sefirin Kızı 4. bölüm 2. fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.