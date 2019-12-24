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24 Aralık 2019 Salı 13:53:02 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 13:54:20

Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı tekrar bölümü hangi gün?

Sefirin Kızı 2. bölümü ile dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Sefirin Kızı tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı tekrar bölümü hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Star Tv, hangi dizilerin hangi günlerde yayınlanacağını haftalık yayın akışında belirliyor. Sefirin Kızı tekrar bölümünün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı bilgisi haberimizde..

Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı tekrar bölümü hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı izleyenlerin beğenisini topladı. 2. bölümü ile dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Sefirin Kızı'nı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı tekrar bölümü hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Star Tv, hangi dizilerin hangi günlerde yayınlanacağını haftalık yayın akışında belirliyor. Sefirin Kızı tekrar bölümünün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı bilgisi haberimizde yer alıyor.

SEFİRİN KIZI TEKRARI NE ZAMAN?

Sefirin Kızı tekrarı, Star Tv'nin haftalık yayın akışına göre Çarşamba günü saat 20:00'de, Perşembe günü saat 10:45'te yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI 3. BÖLÜM FRAGMANI
 

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Nare, kızını Sancar’dan geri alabilecek mi?

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

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