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16 Aralık 2019 Pazartesi 14:10:15 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 14:14:15

Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu kimdir? Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek kaç yaşında?

Sefirin Kızı dizisi bugün başlıyor. Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu kimdir? Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisi ile ilgili aramalar başladı. İzleyiciler başrol oyuncusu Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek ve Sancar Efeoğlu karakteri hakkında araştırma yapıyor. Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu ve Engin Akyürek hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu kimdir? Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek kaç yaşında? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yapımına O3 Medya ve NGM’ in birlikte imza attığı, Sefirin Kızı dizisi için geri sayım sona erdi. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in kaleme aldığı Sefirin Kızı dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile bu akşam itibari ile Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. İzleyiciler başrol oyuncusu Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek ve Sancar Efeoğlu karakteri ile ilgili detayları öğrenmek istiyor.


 
SANCAR EFEOĞLU KİMDİR?

Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.

Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.

Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.

Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara' da doğmuştur. Aslen Erzincan – Tercanlıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Engin Akyürek'in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek'in hayalinde futbolcu olmak varmış. Engin Akyürek, fanatik Beşiktaş taraftarıdır. Liseyi okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümününden mezun olmuştur. Engin Akyürek, üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenip, birçok oyunda rol almıştır. 2004 yılında"Türkiye'nin Yıldızları" yarışmasına katılan Engin Akyürek, yarışmada birinci olup sanat dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma, hayatının dönüm noktası olmuş ve oyunculuk camiasına girmesine etken olmuştur. Yarışma sonrası kendisine dizi teklifleri geldi. "Yabancı Damat" adlı dizide Kadir rolünü üstlenerek ilk oyunculuk deneyimini kazanmış oldu. Üstün başarısı ve yakışıklılığıyla kendisine hayran kitlesi oluşturdu. En büyük çıkışı Fatmagül'ün Suç Ne? adlı dizisindeki Kerem rolüyle yaptı.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Star Tv’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz, Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını harekete geçirdi. Merak uyandıran tanıtım kısa sürede İspanyolca, İngilizce, Arapça, İtalyanca başta olmak üzere bir çok dile çevrilerek dünyada büyük ilgi gördü. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyanın da gündemi oldu.

Sefirin Kızı, Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatıyor. Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.

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