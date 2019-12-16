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16 Aralık 2019 Pazartesi 14:35:44 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 14:36:50

Sefirin Kızı Nare Çelebi kimdir? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül kaç yaşında?

Sefirin Kızı Nare Çelebi kimdir? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Neslihan Atagül hayranları Sefirin Kızı dizisini heyecanla bekliyor. Neslihan Atagül'ün başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Sefirin Kızı, Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatıyor. Sefirin Kızı Nare Çelebi ve Neslihan Atagül doğulu hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Sefirin Kızı, Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatıyor. Star Tv’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’ bu akşam yayın hayatına başlıyor. Sefirin Kızı Nare Çelebi kimdir? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın olan Nare ve Nare'ye hayat veren Neslihan Atagül Doğulu hakkında merak edilenler haberimizde..

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'in yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır. 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.

NARE ÇELEBİ KİMDİR?

Bir büyükelçinin kızı. İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı.

Hep Sancar’a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı.

Sancar’dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı.

Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Star Tv’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz, Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını harekete geçirdi. Merak uyandıran tanıtım kısa sürede İspanyolca, İngilizce, Arapça, İtalyanca başta olmak üzere bir çok dile çevrilerek dünyada büyük ilgi gördü. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyanın da gündemi oldu.

Sefirin Kızı, Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatıyor. Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.

 

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