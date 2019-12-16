Sefirin Kızı dizisi nerede çekildi? Sefirin Kızı hangi kanalda saat kaçta? merakla araştırılıyor. Yapımına O3 Medya ve NGM’ in birlikte imza attığı, Sefirin Kızı dizisi için geri sayım sona erdi. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in kaleme aldığı Sefirin Kızı dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile bu akşam itibari iel Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlıyor.

SEFİRİN KIZI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı dizisi, Star Tv ekranlarında bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Star Tv’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz, Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını harekete geçirdi. Merak uyandıran tanıtım kısa sürede İspanyolca, İngilizce, Arapça, İtalyanca başta olmak üzere bir çok dile çevrilerek dünyada büyük ilgi gördü. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyanın da gündemi oldu.

Sefirin Kızı, Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatıyor. Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

Star’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın Muğla'da başlayan çekimleri Balkanlar’ın yeni gözdesi Montenegro’da devam ediyor.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi. Yağan yağmur ve serin havaya rağmen dizinin başrol oyuncuları; Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu sıcak tavırları ile göz doldururken ikiliye ilgi ise büyüktü.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.