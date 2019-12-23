Sefirin Kızı dizi müziği nasıl? Sefirin Kızı Efem şarkısı sözleri haberimizde
Sefirin Kızı dizi müziği nasıl? Sefirin Kızı Efem şarkısı sözleri, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Star Tv'nın yeni dizisi Sefirin Kızı milyonları ekrana kilitledi. İddialı dizi Sefirin Kızı hikayesi, oyuncuları ve müzikleri ile gündeme oturdu. İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinde çalan Efem şarkısı dinlemek ve sözlerini öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Sefirin Kızı Efem şarkısı sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Sefirin Kızı Efem şarkısı sizlerle..
Star Tv'nın yeni dizisi Sefirin Kızı milyonları ekrana kilitledi. İddialı dizi Sefirin Kızı hikayesi, oyuncuları ve müzikleri ile gündeme oturdu. İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinde çalan Efem şarkısı dinlemek ve sözlerini öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Sefirin Kızı dizi müziği nasıl? Sefirin Kızı Efem şarkısı sözleri nasıl? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sefirin Kızı Efem şarkısı sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Sefirin Kızı Efem türküsü sözleri sizlerle..
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SEFİRİN KIZI EFEM TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Efem (Eğilmez Başın Gibi)
Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Bayramın kutlu efem
Sabah yıldızı gibi
İçime doğdun efem
Bir yaz güneşi gibi
Bağrımı yaktın efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin şenlik senin
Bayramın kutlu efem
SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?
Sefirin Kızı, Pazartesi günleri saat 20:00'de Star Tv ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.
SEFİRİN KIZI KONUSU NE?
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
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