Sefirin Kızı 6 Ocak Pazartesi var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ocak ayının ilk haftası diziler yılbaşı tatiline girdiler. Bu nedenle bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. İzleyiciler Sefirin Kızı yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEFİRİN KIZI 6 OCAK PAZARTESİ VAR MI?

Sefirin Kızı yeni bölümü 6 Ocak Pazartesi günü yayınlanmayacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Sefirin Kızı yeni bölümüyle 13 Ocak Pazartesi 20.00'da Star ekranlarında yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.