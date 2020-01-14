Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı 4. yeni bölümü geçtiğimiz haftada verdiği yılbaşı tatilinin ardından dün yayınlandı. İzleyiciler heyecanla beklediği 4. bölümü soluksuz izledi. Gediz'in aşkını itiraf etmesi Sancar ile olan ortaklığı ve sadıçlığını bozdu. Nare ise duydukları karşısında şok oldu. Sefirin Kızı hayranları 5. bölüm ile ilgili arama yapmaya başladı. Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? soruları merakla araştırılmaya başlandı. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 5. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm 20 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir.