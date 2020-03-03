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03 Mart 2020 Salı 07:53:03 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 08:18:13

Seferberlik ruhu! Türkiye’nin dört bir yanında Mehmetçik için destek yürüyüşleri yapıldı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı çatı örgütü olduğu 150 STK adına yaptığı ortak açıklamada Bahar Kalkanı için seferberlik ruhuna vurgu yaptı. Türkiye’nin dört bir yanında Mehmetçik için destek yürüyüşleri yapıldı.

Türkiye'nin 150 büyük sivil toplum kuruluşunun (STK) çatı örgütü olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, STK'lar adına düzenlediği toplantıda, Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki basın toplantısında STK'lar adına ortak açıklamayı okuyan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut, "Terörü kaynağında kurutmaya dönük bu mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Aziz milletimizin ortaya koyduğu seferberlik ruhu, dünya için eşsiz bir örnek olmuştur. STK'lar olarak hayati bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde devletimizin ülke güvenliği ve menfaatleri esas alan, aynı zamanda bölgemizde barışın tesisini ön gören adımlarını sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürüttüğümüz mücadelenin geçmişte olduğu gibi bugün de devlet- millet bütünleşmesi ile birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört köşesinde de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşleri düzenlendi. İşte o etkinliklerden bazılarından notlar:

ZONGULDAK: Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

AYDIN: Nazilli'de 5 bin kişi şehitler için yürüdü.Belediye Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstikal Marşı okundu

AMASYA: Suluova ilçesi Soku köyü sakinleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi. 7'den 70'e toplanan köy sakinleri Mehmetçiğe moral ve motivasyon vermek amacıyla şiir ve dua okudu.

İSTANBUL: Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla şehitler için İstanbul Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı. İBB mağduru işçiler İdlib'te rejim tarafından yapılan alçak saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için bir araya geldi. İşçiler tek tek isimlerini okudukları şehitler için 'Burada' diye bağırdı. İşçiler, 'Devletimizin talimat verirse daima hazırız' dedi.

DENİZLİ: Denizli ve ilçelerinde binlerce kişi Mehmetçik için yürüdü.

ÇORUM: Binlerce vatandaş metrelerce uzunluktaki Türk bayrağıyla yürüyerek Mehmetçiğe selam durdu.

STADYUMDA ŞEHİT İSİMLERİNİ OKURKEN AĞLAYAN ANONSÖR KONUŞTU:

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesinde İdlib şehiti askerlerimizin ismini okurken gözyaşlarını tutamayan stadın anonsör Mustafa Durmuş o anları SABAH'a anlattı. Durmuş, "Her Türk evladı gibi, şehit isimlerini okurken duygulandım. Listenin üçte birini okuyabildim. O anda boğazı düğümlendi. Eşleri, çocukları anne-babaları aklma geldi. Duygu yoğunluğu yaşadık" dedi. Sosyal medyada paylaşılan video kaydının yapıldığının farkında olmadığını belirten Durmuş, "Devletimizin bekası için bir olmalıyız" diye konuştu.

DÜŞMAN GELMİŞ, BAĞRIMIZA GİRMİŞ NE DEMEK SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR

MALATYA'DA yaşayan Fatma Özaslan'ın (78) pazarda alışveriş yaparken Suriye konusundaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. İki dedesi de şehit olan Fatma Teyze, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriye'de ne işiniz var? sözleriyle ilgili "Nasıl ne işimiz var? Yılan düşman gelmiş bağrımıza girmiş. Biz Suriye'ye girmezsek Türkiye'yi paylaşacak Malatya'yı da başkent yapacaklardı kanı bozuklar" dedi.

(Sabah)

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