Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar!

Bursa'da, edinilen bilgiye göre, dün zirveye çıkmak için Uludağ’a gelen 2 dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti.

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 100 metre ilerisine araçlarını park eden Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİM

Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı.

BUGÜN TEKRAR ARAMAYA BAŞLANDI

Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa’dan Uludağ’a yola çıktığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Arama faaliyetleri sürerken konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bursa/Osmangazi İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ Bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdürülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir.

"ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık saat 02.30 sularında Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'tan (37) haber alınamadığı ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."

ÇALIŞMALARA HAVA DESTEĞİ

İki arkadaşın dağ yürüyüşü öncesi başka bir arkadaşlarına "Biz Göller Bölgesi'ne gidiyoruz" dediği belirlendi. Bunun üzerine kurtarma ekipleri çalışmaları Göller Bölgesi'nde yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kar yağışı olmadığı ancak sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan karın çalışmaları zorlaştırdığı öğrenildi.

Yerdeki ekiplere helikopterle hava desteği de sağlandı. Jandarmaya ait bir helikopter bölgede uçarak kayıp iki kişinin yerini tespit etmeye çalıştı.

YÜRÜYÜŞ İÇİN JANDARMAYA BİLGİ VERİLMEMİŞ

Bölgede yaklaşık 100 kişinin katıldığı arama çalışmaları havanın kararması ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle güçlükle devam ediyor.

Bu arada kişilerin, jandarmaya yürüyüş konusunda bilgi vermediği ve cep telefonu sinyallerine dün akşamdan bu yana ulaşılamadığı öğrenildi.

"HERHANGİ BİR EMAREYE ULAŞAMADIK"

Arama çalışmalarına katılan NAK Başkanı Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Işık, arazide yoğun bir arama çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. Dün akşam ilk etapta jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp şahıslara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Arazide oldukça yoğun bir ekip var. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor."

Yetkili mercilerin telefon sinyali konusunda çalışma yürüttüğünü anlatan Işık, "Bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok." dedi.

Işık, aramanın birden farklı bölgede yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de bölgeye geleceğini öğrendik. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Şu an benim ekibimden bir grup Bursa-Ankara kara yoluna inmek üzereler. İkinci Oteller Bölgesi'nden araziden arayarak gittiler. Diğer ekipler de muhtelif bölgelerde tarama çalışmalarını sürdürüyor. Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor."

"AYAK İZLERİNE RASTLANDI ANCAK NET BİR BİLGİ YOK"

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Işık, şunları söyledi:

"Ayak izlerine rastlandı ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Zirveye çıkmak için izin alıp almadıklarını bilmiyorum ama zaman zaman arazide bu tür faaliyetler yaptıklarına dair biz de duyum aldık. Dün sabah içlerinden biri eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş. Ara sıra böyle yürüdükleri için kılık kıyafetleri doğa sporlarına uygun olabilir."