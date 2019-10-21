Sefa'nın intiharında mavi balina şüphesi

Bir süre sonra eve gelen yakınları, Sefa G'yi boruya asılı bulunca sağlık ekibi çağırdı. Yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Sefa G'nin, cep telefonunda yapılan incelemede, intiharını Balıkesir'de yaşayan arkadaşına canlı izlettiği tespit edildi. Gencin yakınları, Sefa G'nin, birçok çocuk ve genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' isimli oyunu oynadığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.