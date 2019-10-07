07 Ekim 2019 Pazartesi 10:53:27 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:54:14
Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar
Sefaköy'de geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(DHA)
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