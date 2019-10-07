Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)