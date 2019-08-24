Sedyedeki kocasına hesap sordu

İlginç olay önceki akşam Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Bir süredir evine gitmediği belirtilen Gültekin Kocaoğlu, sokakta eşi Ayşe Kocaoğlu’yla karşılaştı. Eşinin konuşmaya çalıştığı adam, kaçmaya başladı. Yolu geçerek, refüje çıkan Kocaoğlu, karanlıktan fark etmediği 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düştü.

KARISI YARDIM İSTEDİ

Eşinin düştüğünü gören kadın ise çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri merdiveni olmayan kanala vinçle inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağ bacağında kırık oluştuğu belirlenen Kocaoğlu sedyeye alınarak, vinçle kanaldan çıkarıldı.

‘HAYATIMIZ TEHLİKEDE’

Bu sırada Ayşe Kocaoğlu sağlık ekiplerinden bilgi aldıktan sonra eşine “Evine neden gelmiyorsun Gültekin? Ben senin eşin değil miyim Gültekin? Bizden neden kaçıyorsun Gültekin” diye sordu. Ambulansa alınan Gültekin Kocaoğlu ise eşinin ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu, bu yüzden kaçtığını iddia etti.