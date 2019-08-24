  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    279,1970
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oteller fulledi evlere hücüm Oteller fulledi evlere hücüm
Adı bile yetti! Yerli otomobile sipariş yağmuru Adı bile yetti! Yerli otomobile sipariş yağmuru
Sedyedeki kocasına hesap sordu Sedyedeki kocasına hesap sordu
Bu son olsun! Türkiye Emine Bulut'a ağlıyor... Bu son olsun! Türkiye Emine Bulut'a ağlıyor...
Okuma provasında pastalı kutlama Okuma provasında pastalı kutlama
'Chloe’yi düşman ilan ettiler’ 'Chloe’yi düşman ilan ettiler’
RAP yerin altından çıktı’ RAP yerin altından çıktı’
Fahriye adına üzülmüş Fahriye adına üzülmüş
Sitemkar Oğulcan Sitemkar Oğulcan
Diva buzhanede Diva buzhanede
Düğünde 'Hadise' çıktı Düğünde 'Hadise' çıktı
Hastalıksavar alabaş Hastalıksavar alabaş
Kirazdan 183 milyon dolar gelirle rekor kırıldı Kirazdan 183 milyon dolar gelirle rekor kırıldı
İhracatçı KOBİ'lerin alacaklarına garanti İhracatçı KOBİ'lerin alacaklarına garanti
Emeklilere eşit aylık Emeklilere eşit aylık
CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor
Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
Başkan Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz Başkan Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz
Üçlü görüşme tehlikeli bir oyun Üçlü görüşme tehlikeli bir oyun
Başkan Erdoğan: Yeter ki Türkiye ayakta kalsın Başkan Erdoğan: Yeter ki Türkiye ayakta kalsın
Özgecan Aslan'ın kuzeniydi! Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı... Özgecan Aslan'ın kuzeniydi! Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı...
Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
'Kolay bir seçim oldu' 'Kolay bir seçim oldu'
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 'Malazgirt' bereketi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 'Malazgirt' bereketi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:53:11

Sedyedeki kocasına hesap sordu

Antalya’da, bir süredir evine uğramayan adam, sokakta karşılaştığı eşinden kaçarken düşüp bacağını kırdı. Sedyeye alınan kocasının yanına gelen kadın acı içinde kıvranan eşine, neden eve gelmediğini sordu.

İlginç olay önceki akşam Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Bir süredir evine gitmediği belirtilen Gültekin Kocaoğlu, sokakta eşi Ayşe Kocaoğlu’yla karşılaştı. Eşinin konuşmaya çalıştığı adam, kaçmaya başladı. Yolu geçerek, refüje çıkan Kocaoğlu, karanlıktan fark etmediği 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düştü.
KARISI YARDIM İSTEDİ
Eşinin düştüğünü gören kadın ise çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri merdiveni olmayan kanala vinçle inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağ bacağında kırık oluştuğu belirlenen Kocaoğlu sedyeye alınarak, vinçle kanaldan çıkarıldı.
‘HAYATIMIZ TEHLİKEDE’
Bu sırada Ayşe Kocaoğlu sağlık ekiplerinden bilgi aldıktan sonra eşine “Evine neden gelmiyorsun Gültekin? Ben senin eşin değil miyim Gültekin? Bizden neden kaçıyorsun Gültekin” diye sordu. Ambulansa alınan Gültekin Kocaoğlu ise eşinin ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu, bu yüzden kaçtığını iddia etti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ