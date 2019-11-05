Seda da koca kurbanı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, dün saat 07.30 sıralarında Ercan A. (41), aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (40) çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

‘KARDEŞİMİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU’

Ercan A. olay yerinden kaçarken, karnından bıçaklanan kadın ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri cinayetin işlendiği Acar Apartmanı’na gelerek delil aradı. Suç aleti bıçak, apartmanın birkaç metre ötesindeki bir ağacın dibinde bulundu Seda Kurt’un ilk eşinden olan oğlu Özgür Kurt, vahşetin 2 yaşındaki kardeşinin gözü önünde olduğunu belirterek, “Üvey babamın daha önceden intihar girişimi var. Annemi daha önce de dövdü. Bayağı ayrı kaldılar. Bir iki haftadır da kardeşim için bir araya gelmişlerdi” dedi. Kızını kaybeden Bedia Akar, kızı Seda Kurt’un bir süre önce kadın sığınma evinde yıllarca güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, o dönemde kadına şiddeti önlemek isterken, bir adam tarafından bacağından bıçaklandığını ve 7 dikiş atıldığını anlattı. Acılı anne, “Şimdi kızım şiddet kurbanı oldu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Seda Kurt’un oğlu, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

“Kasten yaralama”, “uyuşturucu kullanmak”, “intihara teşebbüsten” suç kaydı bulunan ve cezaevinden denetimli serbestlik kararıyla çıktığı iddia edilen Ercan A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suç aleti bıçak, apartmanın birkaç metre ötesindeki bir ağacın dibinde bulundu.