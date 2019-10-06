06 Ekim 2019 Pazar 10:10:31 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 10:11:51
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in acı günü
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in annesi Kadire Demir hayatını kaybetti.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in annesi Kadire Demir hayatını kaybetti.
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