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23 Ocak 2020 Perşembe 07:50:12 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:02:40

Savaşın en acı hikayesi

Suriyeli Makda’ ailesinin acı öyküsü 10 yıldır devam eden iç savaşın özeti oldu. Trajedinin en ağırının yaşandığı Guta’dan kaçan aile, Afrin’de bir eve yerleşti. Ancak burada da PKK saldırılarına maruz kaldı. Pazartesi günü Tel Rıfat’tan atılan PKK füzesi sığındıkları eve isabet etti. Bir çocuk ve hamile anne öldü. Karnındaki bebek kurtarılıp Türkiye’ye getirildi, ancak 4 saat yaşayabildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’de katlettiği ‘Makda’ ailesinin öyküsü Suriye’de 10 yıldır devam eden iç savaşın özeti oldu… İç savaş başlamadan önce Şam’a bağlı el-Kadem bölgesinde yaşayan Makda ailesi, Esed rejiminin abluka ve katliamlarına rağmen evlerini terk etmedi. Açlık, yokluk ve bombalara aylarca direnen aile yaklaşık 2 yıl önce muhaliflerle Esed rejimi ve Rusya arasında yapılan anlaşma gereği evini terk etmek zorunda kaldı. Aynı anlaşma ile tahliye edilen Guta halkı ile birlikte Türkiye sınırına sevk edildiler. Makda ailesi Afrin’e yerleşti.

Vefat eden annesinin rahminden sezaryanla alınan, ancak tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan ve ismi bile konmayan bebek.

SON KEZ BİRLİKTE KAHVALTI YAPTILAR

Ailenin reisi olan Nidal Makda, bir tomografi merkezinde işe başlayınca yüzleri gülmeye başladı. Ancak bu kez de PKK/YPG onları rahat bırakmadı. Zeytin Dalı Harekatının yıl dönümü olan 20 Ocak pazartesi günü aile bu kez dönüşü olmayan bir şekilde param parça oldu. Eşi Tufra’nın “Gel birlikte kahvaltı yapalım” telefonu üzerine evine giden Nidal Makda, 3 çocuğu ile birlikte yemeğini yedikten sonra onlarla biraz oynayarak işine döndü.

DUVAR ALTINDA KALDI

Saatler 12.20’yi gösterirken PKK’nın Tel Rıfat’tan ateşlediği ve Afrin’e düşen roketlerden biri Makda ailesinin evine isabet etti. Büyük bir gürültü ile patlayan roketler nedeniyle evin duvarı anne ve 3 çocuğunun üzerine yıkıldı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri olay yerinde ölen Tufra Makda ile 2 yaşındaki oğlu Muhammed Brai’nin naaşını hastaneye sevk etti. Hafif yaralanan 2 çocuk ise Afrin Hastanesinde müşahade altına alındı.

PKK’nın roketli saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Muhammed Brai

TÜRKİYE’Yİ GETİRİLDİ AMA…

Ancak dram bununla bitmedi. Hastanedeki Türk ve Suriyeli doktorlar yeniden hayata döndürmek isterken Turfa Makda’nın 9 aylık hamile olduğunu fark etti. Bebeği sezaryen ile anne rahminden çıkaran doktorlar, oksijensizlik nedeniyle hayatını kaybeden bebeği uzun uğraşlar sonunda hayata döndürdü. Bebek, Türk doktor ve sağlık görevlileri eşliğinde transport kuvözle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 90 kilometrelik tehlikeli yol 1 saat 10 dakikada kat edilerek yeni doğan ünitesine alındı. Ancak çabalar minik bebeği hayatta tutmaya yetmedi. Talihsiz bebek dünyaya geldikten 4 saat sonra hayatını kaybetti.

(Yenişafak)

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