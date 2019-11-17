17 Kasım 2019 Pazar 10:29:19 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 11:18:29
Şatafat ve gösterişin öne çıkarıldığı mevlid eleştiri yağmuruna tutuldu
Ailesi yeni doğan bir bebekleri için Ihlamur Kasr'ında mevlid düzenledi. Söz konusu mevlidin anormal bir gösterişle yapılması oldukça tepki çekti. Ultra lüks mevlide yapılan yorumlardan en dikkat çekeniyse, "5 metrekare odada 3 yıl açlıkla mücadele etmiş Peygamberin (S.A.V) ümmeti bu olmamalı. İslam dini mütevazilikten gösteriş dinine devrildi" yorumu oldu.
Sosyal medyada dolaşan mevlid gösterisi çok tartışıldı. Yeni doğmuş bebeğin mevlidinin eleştirilerin hedefi haline gelmesinin sebebi şatafatın ve gösterişin öne çıkmasıydı.
İslam'ın mantığına aykırı olan bu anlayışa gelen tepkilerden bazıları...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor
- Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
- Şatafat ve gösterişin öne çıkarıldığı mevlid eleştiri yağmuruna tutuldu
- Pes! Adana'da süt sağım makinesiyle sahte rakı yapmışlar
- Doğu Anadaolu'da soğuk hava etkili oluyor