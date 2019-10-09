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09 Ekim 2019 Çarşamba 07:40:09 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 07:42:47

Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı

Yatalak bir annesi olan 19 yaşındaki genç kızın, öz babası tarafından işkence gördüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, genç kıza yardım edeceğini, cani babanın da ceza alması için uğraşacağını duyurdu.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkencesine maruz kaldı. Yardım çığlıkları atan genç kızın işkence görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılınca baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yaşanan işkenceye sessiz kalmayan AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent, 19 yaşındaki Tuğba'ya sahip çıktı.

"BABA TARAFINDAN DAHA KÖTÜ DAVRANIŞLAR SÖZ KONUSU"

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra genel başkanı olduğu AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Haluk Levent, 19 yaşındaki kızın babası tarafından işkence uygulandığı video sonrası Twitter'dan paylaşım yaptı.

Levent, "Kızımıza ulaştık... Maalesef baba tarafından Tuğba'ya daha kötü davranışlar söz konusu. SevgiliAv. Turgay Özcan her türlü hukuki durumlarla ilgilenecektir. Kızımızın sağlık ve geçinme-barınma sorunlarını çözeceğiz." dedi.

"BABANIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Genç kızın yardım çığlıklarına sessiz kalmayan Levent, bu paylaşımıyla takipçilerinin gönlünü fethetti. "Yine beni kahraman ilan etmişsiniz" diyen şarkıcı, "Tuğba kızımız konusunda pek bir şey yapmadım. Sadece aracı oldum. 2 arkadaşım bundan sonra onların yaşamlarını kolaylaştırıp ellerinden geleni yapacaklar. Ayrıca babanın ağır ceza alması için uğraşacağız. Asıl kahraman bu hayırseverler." diyerek herkese teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki Tuba adlı bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"#TuğbayaYardımEdin" etiketiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan işkence görüntüleriyle ilgili çok sayı kullanıcı yetkilileri göreve çağırdı.

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