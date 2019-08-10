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10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:51:28 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:52:22

Sarıyer'de hız yapan motosikletliler çarpıştı

Sarıyer Garipçe Yolu’nda süratli bir şekilde ilerleyen motosikletli gençler bir birine çarptı. Çapma sonucu gençler motosikletten düşerken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 3 genç motosikletlerine binerek Sarıyer Garipçe Köyüne doğru yola çıktı. Genç sürücüler bir süre seyrettikten sonra orman yolunda hız yapmaya başladı. Canlarını tehlikeye atan gençlerden biri motosikletiyle yol kenarında durdu. Ancak arkasından süratli bir şekilde seyreden diğer motosikletli duran motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu gençler motosikletten düştü.

Kazanın ardından yaralanan gençler bir süre panik yaşadı. En önden giden motosikletli genç ise geri dönerek arkadaşlarına yardım etti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.  

(İHA)

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