  • Bist 100
    85099.9
  • Dolar
    6,5403
  • Euro
    7,0605
  • Altın
    311,7440
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma
ÖSYM'den YKS duyurusu: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı ÖSYM'den YKS duyurusu: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı
ABD koronavirüs için Türkiye'den 500 bin yerli tanı kiti satın aldı! Dünyada 3 ülkede var ABD koronavirüs için Türkiye'den 500 bin yerli tanı kiti satın aldı! Dünyada 3 ülkede var
Koronavirüs AB Liderler Zirvesi'ni de vurdu Koronavirüs AB Liderler Zirvesi'ni de vurdu
Eski MİT ajanı ve FETÖ'cü olan Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Eski MİT ajanı ve FETÖ'cü olan Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
ÖSYM'den YKS açıklaması: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı ÖSYM'den YKS açıklaması: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı
Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelendiğini açıkladı Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelendiğini açıkladı
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye çıktı Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
İran'da 3 yaşındaki çocuğa da koronavirüs bulaştı İran'da 3 yaşındaki çocuğa da koronavirüs bulaştı
Sarhoş adam evini ateşe verip uyudu Sarhoş adam evini ateşe verip uyudu
Corona virüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı Corona virüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Antalya'da 'evde kal' çağrısına uyuluyor Antalya'da 'evde kal' çağrısına uyuluyor
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman koronavirüsten öldü Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman koronavirüsten öldü
KKTC seçimleri erteledi! 11 Ekim'de yapacak KKTC seçimleri erteledi! 11 Ekim'de yapacak
Sokağa çıkma yasağının olduğu Sırbistan’da in cin top oynuyor Sokağa çıkma yasağının olduğu Sırbistan’da in cin top oynuyor
Koronavirüs, Afrika genelinde 17 kişiyi hayattan kopardı Koronavirüs, Afrika genelinde 17 kişiyi hayattan kopardı
Murat Boz'dan sonra Hülya Avşar kızı da 'Sokağa çıkmakta fayda var' dedi Murat Boz'dan sonra Hülya Avşar kızı da 'Sokağa çıkmakta fayda var' dedi
MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Mümkün mertebe evde kalın MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Mümkün mertebe evde kalın
Abdurrahim Albayrak'ın test sonucu belli oldu Abdurrahim Albayrak'ın test sonucu belli oldu
Bakan Albayrak açıkladı: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Albayrak açıkladı: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı
Ifo: Alman ekonomisi bu yıl yüzde 6 daralabilir Ifo: Alman ekonomisi bu yıl yüzde 6 daralabilir
AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Mart 2020 Perşembe 16:40:23 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:42:21

Sarhoş adam evini ateşe verip uyudu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evini ateşe verdiği öne sürülen kişi, bahçede yatakta uyurken bulundu.

İsabeyli Mahallesi'nde oturan M.S'nin evinde yangın çıktığını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. 

Söndürme çalışmaları sırasında evin bahçesinde yatakta uyurken bulunan M.S, uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı.

Alkollü olduğu belirtilen M.S'nin üç hafta kadar önce de evini yakmaya kalkıştığı, komşularca bu girişiminin önlendiği, eşinin bu olay nedeniyle kendisini terk ederek kızının evine gittiği öğrenildi. 

Jandarma Karakolunda ifadesi alınan M.S, serbest bırakıldı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER