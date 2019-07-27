27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:52:00 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:08:14
Saraçhane'de gerginlik yaşandı! Gözaltılar var
İstanbul Saraçhane'de Özgür Der, Mazlum Der ve Hukukçular Derneği tarafından göçmenler için yapılan eyleme 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atan bir grup müdahale girişiminde bulundu.
Fatih Saraçhane Parkı'nda Özgür Der, Mazlum Der ve Hukukçular Derneği tarafından Suriyeli göçmenler için yapılan eyleme 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atan bir grup müdahale girişiminde bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eyleme müdahale girişimi polis tarafından engellendi. Olay sırasında gözaltına alınanlar oldu.
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